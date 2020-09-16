МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Есть два направления поддержки – первое по линии ЕФСР – 500 миллионов долларов, мы будем обращаться к коллегам, с тем, чтобы этот институт принял решение о небольшой программе поддержки Белоруссии. Раньше, помните, у нас были две программы по 2 миллиарда долларов, сейчас предложение быстро предоставить займ в размере 500 миллионов с минимальным требованием по программе", — сказал он журналистам. Бизнес, транспорт и деньги в долг. О чем договорились Путин и Лукашенко

Министр отметил, что Россия сможет предоставить госкредит Белоруссии после принятия законодательных поправок. "Как только они будут приняты, мы начнем работу уже по предоставлению межгоскредита", — добавил он.

"Мы в текущем году хотим предоставить 1 миллиард долларов, из которых 500 (миллионов — ред.) за счет ЕФСР, 500 (миллионов — ред.) – межгоса. В следующем – 500 (миллионов — ред.) за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским минфином", — сказал Силуанов.

Глава Минфина добавил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет. "Мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств", — указал министр.

"Мы планируем заем ЕФСР в долларах, заем межгос – в рублях… Ставки не могут быть одинаковые в валюте и рублях. В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, а по ставкам в валюте – ЕФСР дает, исходя из стоимости бондов России и Казахстана. Средняя стоимость бондов будет рассчитана и, исходя из этого, будут сформулированы условия предоставления займа", — пояснил Силуанов.

Евразийский фонд стабилизации и развития – это региональный финансовый механизм для поддержки экономик государств-участников. Фонд был создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик его участников. Основной источник фонда – это взносы РФ в размере почти 90%.