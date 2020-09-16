МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Хеджировать риски падения нефтегазовых доходов бюджета России не имеет смысла, поскольку ее от этого в достаточной мере защищает механизм накопления резервов в Фонде национального благосостояния (ФНБ), к тому же ни одна из существующих в РФ страховых компаний не сможет взять на себя этот риск, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Что касается хеджирования, то у нас, у Минфина, была отрицательная позиция, мы ее высказали, представили доклад в правительство", — сказал он.

Агентство Блумберг в июле со ссылкой на источники написало, что Россия вновь вернулась к рассмотрению вопроса о хеджировании нефтегазовых доходов, чтобы защитить их от падения сырьевых цен. Аналогичный механизм уже много лет использует Мексика, покупая пут-опционы у группы инвестиционных банков и нефтяных компаний. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин поручил проработать возможность реализации такой меры.

"Считаем, что у нас для хеджа существует ФНБ – вот наш основной ресурс для преодоления колебаний цен на нефть на мировых рынках. А что касается в целом идеи, то мы считаем, что у нас, если даже захеджироваться, то это огромные ресурсы. У нас, кстати, таких страховых компаний, которые могли бы взять на себя риск изменения цен на нефть и выплатить государству страховую премию в случае снижения цен, таких компаний надо поискать еще. Это не под силу будет нашим компаниям", — заявил глава Минфина.

"Ну а второе – просто нет в этом необходимости. Платить огромные деньги страховым компаниям в условиях, когда у нас есть ФНБ – нас просто не поймут ни в парламенте, ни в правительстве тоже", — добавил он.