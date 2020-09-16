МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Белоруссия своевременно погашает обязательства по долгу перед Россией, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Я хочу сказать, что Белоруссия своевременно погашает обязательства перед Российской Федерацией. Никаких просрочек и задолженности нет", — сказал он журналистам.

Министр добавил, что в 2020 году обязательства Белоруссии перед Россией по долгу и процентам — чуть меньше 1 миллиарда долларов и порядка 460 миллионов – перед Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР).

Силуанов также рассказал об условиях предоставления Белоруссии кредита на 1,5 миллиарда долларов. "Россия получит стабильность финансов нашего партнера, мы поддержим платежный баланс нашего партнера… Мы получим гарантии устойчивого выполнения Беларусью обязательств перед российскими контрагентами, а именно так формулируются условия кредита — о том, чтобы Беларусь не допускала просрочек по обязательствам как непосредственно суверена, так и компаний – в первую очередь компаний, где присутствует государственное участие, где заемщиком является Беларусь", — указал он.

"Также мы формулируем условие о том, чтобы обязательства перед нашими компаниями по поставке энергоресурсов выполнялись в полном объеме – это одно из условий нашего кредита", — добавил Силуанов.

Евразийский фонд стабилизации и развития – это региональный финансовый механизм для поддержки экономик государств-участников. Фонд был создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик его участников. Основной источник фонда – это взносы РФ в размере почти 90%.