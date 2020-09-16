МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Все 17 членов комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания прогнозируют базовую процентную ставку в 2020 году на уровне 0-0,25%, следует из экономического прогноза регулятора.

Члены комитета также единогласно считают, что в 2021 году ставка останется на этом же уровне. В 2022 году большинство членов комитета ожидают, что ставка по-прежнему составит 0-0,25%, при этом один высказался за ее повышение до 0,5-0,75%. В 2023 году также большинство ждет сохранения ставки на уровне 0-0,25%, при этом двое высказались за ее повышение до 0,25-0,5%, один — до 0,5-0,75%, еще один — до 1,25-1,5%.

В среднем ставка в 2020 году будет составлять 0,1%, так же как в 2021-2023 годах, сообщил регулятор. В долгосрочной перспективе ФРС прогнозирует ставку на уровне 2,5% годовых.