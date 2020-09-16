МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Российские производители удобрений оценивают дополнительные расходы в случае повышения НДПИ в 6 миллиардов рублей с 2021 года, сообщил РИА Новости источник на рынке удобрений, знакомый с обсуждением данного вопроса.

"С учетом рентного коэффициента размер уплачиваемого НДПИ увеличится с 2021 года на 6 миллиардов рублей, что приведет к соответствующему сокращению инвестиций в рудно-сырьевую базу и экономической неэффективности разработки части запасов минерального сырья", — цитирует источник материалы, подготовленные для правительства.

Собеседник агентства также указал, что суммарные инвестиции компаний отрасли в 2019 году в поддержание и развитие рудно-сырьевой базы, добычу и обогащение минерального сырья составили 34 миллиарда рублей, а величина уплаченного налога на добычу полезных ископаемых — 2,4 миллиарда рублей.

Газета "Коммерсант" в среду со ссылкой на источник сообщила, что Минфин предлагает с начала будущего года повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд, применив "рентный коэффициент" 3,5 к ставке НДПИ на калийные соли, апатит-нефелиновые, апатитовые и фосфоритовые руды, природные соли и чистый хлористый натрий, а также горнорудное неметаллическое сырье, кондиционные руды цветных металлов и железную руду.

Глава Минфина Антон Силуанов позже сообщил, что ведомство планирует в четверг обсудить с металлургами и производителями удобрений повышение ставки НДПИ на добычу сырья, дополнительные доходы бюджета от повышения оцениваются в 2021 году в сумму порядка 56 миллиардов рублей.