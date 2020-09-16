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МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США улучшила прогнозы по ВВП, безработице и инфляции в США в 2020 году, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Прогноз по ВВП США на 2020 год улучшен до падения на 3,7% с июньского прогноза падения на 6,5%. На 2021 год прогноз роста ВВП, наоборот, ухудшен до 4% с уровня предыдущего прогноза в 5%.

Прогноз по безработице на 2020 год улучшен до 7,6% с уровня июньского прогноза в 9,3%, на 2021 год — до 5,5% с 6,5%.

Прогноз по инфляции на текущий год повышен до 1,2% с 0,8%, на 2021 год — до 1,7% с 1,6%. Прогноз по базовой инфляции (за вычетом сезонных колебаний) на 2020 год повышен до 1,5% с 1%, а на 2021 год – до 1,7% с 1,5%.

В 2022 году ФРС ожидает роста экономики США на 3%, уровень инфляции и базовой инфляции оценивает в 1,8%. Безработицу в 2022 году регулятор ожидает на уровне 4,6%.

В долгосрочной перспективе ожидается, что рост ВВП США составит 1,9%, уровень безработицы — 4,1%, а инфляция — 2%.