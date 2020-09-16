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МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков.

Регулятор уже в четвертый раз сохранил базовую ставку после того как дважды внепланово снизил ее в марте до отметки в 0-0,25% годовых. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015 года. ФРС приняла решение о снижении ставки в ответ на тяжелые экономические последствия вспышки коронавируса.

Регулятор вновь отметил, что дальнейшее развитие экономики США будет зависеть от распространения коронавируса. "Продолжающийся кризис в сфере здравоохранения будет по-прежнему оказывать давление на экономическую активность, занятость населения и инфляцию, он также представляет значительные риски для перспектив развития экономики в среднесрочной перспективе", — пишет ФРС.

При этом Федрезерв отметил улучшение экономической активности в США в последние месяцы, хотя показатели остаются ниже докризисных уровней в начале года. По мнению, регулятора, давление на инфляцию оказывают слабый спрос и низкие цены на нефть. "Общие финансовые условия улучшились в последние месяцы, отчасти благодаря мерам поддержки экономики и кредитования домохозяйств и предприятий", — говорится в релизе.

ФРС также снова уточнила, что намерена сохранять низкие процентные ставки до достижения максимального уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

Решение о сохранении ставки на уровне в 0-0,25% годовых было одобрено восьмью представителями регулятора, не поддержали решение — двое.