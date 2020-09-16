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МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Минфин РФ планирует пересмотреть неэффективные льготы по НДПИ для выработанных месторождений и с вязкой нефтью, заявил журналистам глава ведомства Антон Силуанов.

"По НДПИ тоже договорились пересмотреть ряд льгот, которые, на наш взгляд, носят неэффективный характер. Речь идет о выработанных месторождениях, о месторождениях, так называемых, с вязкой и сверхвязкой нефтью", — сказал Силуанов.

В частности, по словам главы Минфина, механизм предоставления льготы по выработанным месторождениям не учитывает должным образом степень их выработанности. "Брали информацию по учету аж с 2006 года, не было актуализации. Сейчас говорим о том, что это нужно сделать, отменить льготы по выработанности", — сообщил он.

Кроме того, министр отметил, что добыча вязкой нефти составляет около 1% от общей добычи по России. При этом, в условиях сделки ОПЕК+ из-за действия льгот компании сохраняют активное производство на таких месторождениях, а на обычных — снижают. "Поэтому договорились здесь поменять порядок предоставления льгот по таким месторождениям, связанным со сложной добычей, и предложить им перевести добычу на условиях налога на дополнительный доход", — сказал глава Минфина.

Силуанов также прокомментировал льготы по экспортным пошлинам, которые предусмотрены в первую очередь по зрелым месторождениям. "Если мы не видим, что льгота как-то работает на новые вложения, новые рабочие места, то считаем, что такую льготу нужно будет отменять. Поэтому по экспортным пошлинам будет отменяться льгота уже по зрелым месторождениям, значит, мы оцениваем дополнительные такие поступления от этой меры порядка 30 миллиардов рублей", — сказал он.