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МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Изменение параметров НДД предполагает восстановление уровня выпавших доходов бюджета до изначальных планов в примерно 40 миллиардов рублей в год, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Речь идет об изменении параметров НДД, по сути мы предполагаем восстановление тех выпадающих доходов бюджета до уровня, о котором мы раньше договаривались, когда этот режим вводился. Напомню, когда его вводили, то планировали объем доходов дополнительный, который поступит в сектор нефтегазовый, нефтяной сектор порядка 40 миллиардов рублей в год, сейчас видим, что это в разы больше. Поэтому здесь восстановили справедливость", — сказал Силуанов.

При этом на вопрос о том, какие дополнительные доходы бюджета Минфин ожидает получить в 2021 году, глава ведомства ответил: "По НДПИ по отмене льгот по вязким нефтям – около 80 миллиардов (рублей — ред.). По выработанным месторождениям – замена на НДД – порядка около 100 миллиардов. По НДД в целом порядка 80 миллиардов планируем получить дополнительных доходов".

Режим НДД заработал с 2019 года для четырех групп участков. Первая и вторая в основном включают месторождения в Восточной Сибири и на Каспии, третья — зрелые месторождения Западной Сибири, четвертая — новые месторождения этого же региона. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых скважин.

Минэнерго в целом оценивает эксперимент по НДД как успешный и выступает за его расширение, но за донастройку режима выступает Минфин: по мнению министерства, введение этого налога лишило бюджет в 2019 году около 200 миллиардов рублей доходов.