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ВАШИНГТОН, 16 сен /ПРАЙМ/. Будущее экономики США остается неопределенным, Федеральная резервная система использует все инструменты для ее поддержки, заявил глава ФРС Джером Пауэлл.

"Восстановление продолжается быстрее, чем изначально ожидалось, и прогнозы участников совета по открытым рынкам (ФРС) по экономическому росту в этом году были пересмотрены в сторону улучшения со времен прогнозов в июне. Однако общая активность остается гораздо ниже того, что было до пандемии, и путь вперед весьма неопределенный", — сказал Пауэлл на пресс-конференции.

"Полное восстановление выглядит невозможным, пока люди не будут уверены, что можно безопасно возобновить участие в широком спектре деятельности", — добавил он.

"Мы по-прежнему намерены использовать весь арсенал инструментов в нашем распоряжении", — добавил Пауэлл. По его словам, покупка ФРС облигаций минфина и бумаг ипотечных агентств останутся в ближайшие месяцы "по крайней мере на нынешнем уровне".

Вместе с тем он заявил, что после восстановления экономики "инструменты будут убраны обратно в коробку". ФРС критикуют за расширение поддержки экономики.

Пауэлл заявил также, что может потребоваться "прямая фискальная поддержка" экономики, то есть средства, выделяемые конгрессом.

"Для достижения полного восстановления (экономики) может понадобиться продолжение поддержки и в области монетарной, и в области фискальной политики", — предупредил Пауэлл. При этом восстановление экономики все равно займет "приличное время", сказал Пауэлл. Ранее ФРС оставила ставку на минимальном уровне в 0-0,25% и дала понять, что она останется такой минимум до 2023 года.