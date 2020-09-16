МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Вызванный COVID-19 кризис в экономике стал вызовом для нефтегазовой отрасли России, а вынужденная координация по ОПЕК+ усугубила ситуацию, что привело к сокращению поступлений в бюджет, поэтому "Роснефть" считает действия Минфина по поиску дополнительных доходов логичными и заслуживающими поддержки, сообщила российская компания.

"Экономический кризис, вызванный пандемией, стал серьезным вызовом для российской нефтегазовой отрасли. Ситуацию значительно усугубила вынужденная координация с партнерами на мировом сырьевом рынке", — говорится в сообщении "Роснефти".

"В условиях серьезного сокращения поступлений в бюджет РФ и необходимости исполнения обязательств государства в социальной сфере действия правительства РФ и Минфина России по поиску дополнительных источников бюджетных доходов являются логичными и заслуживающими поддержки. Надеемся, что решения, которые будут приняты, покажут их сбалансированность и направленность на развитие российской экономики в долгосрочной перспективе", — добавляет компания.

"Роснефть" при этом подчеркнула, что сама она является крупнейшим налогоплательщиком РФ, обеспечивая стабильность бюджетной системы и способствуя социально-экономическому развитию страны.