Добавлены высказывания главы Минфина (последние два абзаца).

МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Минфин РФ повторно внес в правительство доработанный по результатам обсуждений с "Роснефтью" законопроект, предполагающий предоставление налогового вычета по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти на Приобском месторождении углеводородного сырья, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Новая редакция проекта определяет фиксированный размер вычета — не более 3,83 миллиарда рублей за налоговый период при условии, если средняя цена Urals за этот период превышала базовую цену бюджета РФ. Если же цена марки оказалась на уровне или ниже базовой, то льгота не предоставляется. То есть в год "Роснефть" может рассчитывать на льготы по Приобскому месторождению в размере 45,96 миллиарда рублей.

Еще одним обязательным условием является инвестиционное соглашение недропользователя с Минфином и Минприроды о стимулировании добычи нефти. В этом соглашении должен быть прописан планируемый объем добычи нефти на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2032 года (т.е. на 12 лет) в условиях отсутствия налогового вычета. Крайний срок заключения такого соглашения — 1 июля 2021 года.

"Налоговый вычет, установленный в соответствии с настоящим пунктом, не применяется начиная с налогового периода, в котором сумма налоговых вычетов, предоставленных на основе соглашения о добыче (с учетом налоговых вычетов, относящихся к суммам превышения), впервые оказалась более 459 600 миллионов рублей", — также говорится в документе.

Согласно новой редакции проекта, налоговый вычет применяется при добыче нефти "на участках недр, одновременно расположенных в границах Сургутского и Ханты-Мансийского районов ХМАО, лицензия на право пользования которыми выдана до 1 января 2018 года и начальные извлекаемые запасы нефти каждого из которых составляют 1000 миллионов тонн и более по состоянию на 1 января 2018 года". Этому условию как раз удовлетворяет северная часть Приобского месторождения, разрабатываемая "Роснефтью".

Однако более ранняя редакция законопроекта отдельно прописывала участки недр, полностью расположенные в границах Ханты-Мансийского района ХМАО. Под это описание попадала южная часть Приобского месторождения, разрабатываемая "Газпром нефтью".

В свою очередь глава Минфина Антон Силуанов в среду прокомментировал журналистам позицию ведомства по новым льготам для нефтянки в будущем, затронув и Приобское месторождение. "По новым льготам мы говорим, что если они будут даваться, предположим там Таймыр, Приобка, то эти льготы будут сопровождаться инвестиционными соглашениями и жестким контролем со стороны министерства финансов", — сказал он.

"У нас в структуре министерства финансов создан специальный департамент, который будет мониторить ситуацию с выполнением компаниями тех обязательств, преференций, которые они получили. Поэтому в этом плане льготы в обмен на инвестиции, такой подход", — подчеркнул глава ведомства.