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МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Вызванный COVID-19 кризис в экономике стал вызовом для нефтегазовой отрасли России, а вынужденная координация по ОПЕК+ усугубила ситуацию, что привело к сокращению поступлений в бюджет, поэтому "Роснефть" считает действия Минфина по поиску дополнительных доходов логичными и заслуживающими поддержки, сообщила российская компания.

"Экономический кризис, вызванный пандемией, стал серьезным вызовом для российской нефтегазовой отрасли. Ситуацию значительно усугубила вынужденная координация с партнерами на мировом сырьевом рынке", — говорится в сообщении "Роснефти".

"В условиях серьезного сокращения поступлений в бюджет РФ и необходимости исполнения обязательств государства в социальной сфере действия правительства РФ и Минфина России по поиску дополнительных источников бюджетных доходов являются логичными и заслуживающими поддержки. Надеемся, что решения, которые будут приняты, покажут их сбалансированность и направленность на развитие российской экономики в долгосрочной перспективе", — добавляет компания.

"Роснефть" при этом подчеркнула, что сама она является крупнейшим налогоплательщиком РФ, обеспечивая стабильность бюджетной системы и способствуя социально-экономическому развитию страны.

Как заявил ранее в среду в ходе заседания кабмина премьер-министр РФ Михаил Мишустин, правительство, несколько увеличивая налогообложение ряда доходных отраслей, модифицирует параметры режима налога на дополнительный доход (НДД) при добыче углеводородов, предлагает пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе. Кроме того, планируется повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции. Так, по подсчетам Минфина, повышение ставок акцизов на табачную продукцию в 2021 году на 20% к текущему уровню принесет бюджету дополнительно 70 миллиардов рублей.

Как уточнил министр финансов Антон Силуанов, Минфин планирует в четверг обсудить с металлургами и производителями удобрений повышение ставки НДПИ на добычу сырья, дополнительные доходы бюджета от повышения оцениваются в 2021 году в сумму порядка 56 миллиардов рублей. Минфин РФ также планирует пересмотреть неэффективные льготы по НДПИ для выработанных месторождений и с вязкой нефтью, а изменение параметров НДД предполагает восстановление уровня выпавших доходов бюджета до изначальных планов в примерно 40 миллиардов рублей в год.