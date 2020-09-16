МОСКВА, 16 сен /ПРАЙМ/. Минфин заложил в проект бюджета РФ на 2021-2023 годы сокращение расходов по "незащищённым" статьям на 10% и по госпрограмме вооружений на 5%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы сократили все расходы, не связанные с публичкой (публичными обязательствами — ред.), с социальными обязательствами, на 10%, ГПВ – на 5%, примерно по 900 миллиардов рублей у нас получилось", — сказал он журналистам.

Силуанов также добавил, что в следующем году не будет индексироваться зарплата госслужающих, кроме военнослужащих. Он отметил, что в рамках оптимизации в 2021 году будет сэкономлено 927 миллиардов рублей, в 2022 году — 970 миллиардов и около 900 миллиардов рублей в 2023 году.

"Без этих оптимизаций, без сокращения, мы бы не вышли на общие принципы, сбаланированные принципы бюджетной политики в 2022 году. Это было невозможно сделать. Поэтому что называется по ниточке со всех мер собирали, чтобы сбалансировать бюджет", — подчеркнул министр.