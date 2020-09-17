МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Банк Японии вновь сохранил процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, говорится в заявлении регулятора по итогам сентябрьского заседания.

Восемь членов регулятора выступили за сохранение отрицательной процентной ставки, один — против. Японский ЦБ ввел отрицательную процентную ставку на уровне минус 0,1% в январе 2016 года.

Кроме того, регулятор планирует покупать неограниченное количество государственных облигаций и продолжать таргетировать доходность 10-летних гособлигаций на уровне, близком к 0%. "При этом доходность может в некоторой степени повышаться и понижаться, в основном в зависимости от динамики экономической активности и цен" — отмечает регулятор.

Японский центробанк также сохранил ежегодный объем выкупа бумаг биржевых инвестиционных фондов (ETF) на уровне около 12 триллионов иен и активов инвестиционных трастов недвижимости (J-REIT) — около 180 миллиардов иен. Объемы выкупа коммерческих бумаг (CP) и корпоративных облигаций сохранены на уровне 2 триллиона иен и 3 триллиона иен в год соответственно.

"Экономика Японии начала восстанавливаться благодаря постепенному возобновлению экономической активности, хотя она остается в тяжелой ситуации из-за воздействия нового коронавируса (COVID-19) внутри страны и за рубежом", — отмечает регулятор. При этом ЦБ отмечает высокую неопределенность в отношении последствий COVID-19 и масштабов их воздействия на экономику страны.

ЦБ продолжит следить за ситуацией и в случае необходимости примет дополнительные меры. Регулятор ожидает, что краткосрочные и долгосрочные процентные ставки будут оставаться на нынешнем или более низком уровне.