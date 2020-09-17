МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российское правительство хочет сократить расходы на реализацию ряда национальных проектов: в 2021 и 2022 году сокращение может составить 600 млрд рублей, пишет газета "Известия" со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на ближайшую трехлетку.

Самое существенное сокращение финансирования на следующие два года планируется во нацпроектам "Демография" (минус 158 милилардов рублей), "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" (потеряет 144 миллиарда рублей) и "Жилье и городская среда" (минус 80 миллиардов рублей).

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее говорил о том, что сокращение финансирования из бюджета даст найти деньги, в частности, на антикризисные меры и борьбу с пандемией коронавируса.

По мнению опрошенных изаднием экспертов, сама по себе ребалансировка статей бюджета не должна привести к проблемам с реализацией нацпроектов. Экономисты отмечают, что снизить эффективность этого процесса больше способно продление сроков реализации поставленных задач.