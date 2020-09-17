МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в России, который превысил официальную инфляцию почти в два раза, не оказал должного влияния на благосостояние большинства российских работников, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

По мнению других опрошенных изданием экспертов, положительная динамика является оторванной от реальности.

Официально за год уровень инфляции в России составил 3,2%, средний рост зарплат россиян — 5,6%.

Однако, отмечают эксперты, доходы существенно выросли только у части населения: другие граждане столкнулись с падением доходов либо и вовсе потеряли работу.

Помимо этого существенно растет разница между доходами граждан, кто может и кто не может работать удаленно.

По мнению доцента РАНХиГС Сергея Хестанова, в нынешний кризис инфляция какое-то время оставалась на нулевой отметке. Поэтому рост в статистиве дала индексация зарплат бюджетников.

При этом около 40% граждан частично или полностью работают в серой зоне: динамика их зарплат недоступна для статистики. В первую очередь это сфера услуг, которая наиболее сильно пострадала в кризис.

При этом аналитик банка "Хоум кредит" Станислав Дужинский говорит о том, что реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале сократились на 8%. Именно резкон падение спроса обеспечило низкий уровень инфляции.