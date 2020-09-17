ПМХ открыл книгу заявок на 5-летние евробонды в долларах
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, ранее группа "Кокс") открыл книгу заявок на пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
По его словам, ориентир доходности составляет 6-6,5% годовых.
Компания провела 9 сентября глобальный звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению, а также серию индивидуальных звонков с инвесторами.
Организаторами выступают Citi, "Ренессанс капитал", Альфа-банк, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".
https://1prime.ru/state_regulation/20200917/832037749.html