МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ, ранее группа "Кокс") открыл книгу заявок на пятилетние еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет 6-6,5% годовых.

Компания провела 9 сентября глобальный звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению, а также серию индивидуальных звонков с инвесторами.

Организаторами выступают Citi, "Ренессанс капитал", Альфа-банк, Газпромбанк, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".