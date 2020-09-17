МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ предусмотрел в бюджете дополнительные средства на поддержку безработных граждан в 2021 году, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Пособия безработным действительно у нас в этом году были увеличены, мы предусмотрели дополнительные средства в текущем году, более 100 миллиардов рублей пошло на реализацию этой задачи. Кстати говоря, не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Меры социальной защиты наших граждан, которые еще не нашли работу, они будут обеспечены в полном объеме", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Министр финансов также отметил, что в бюджете на ближайшие три года будут сокращены расходы, которые не относятся к социальным расходам.

"Мы перенесем часть наших строек, инвестиций, расходов, которые касаются материально-технического обеспечения на более поздние сроки, но это вынужденные меры для того, чтобы мы могли сконцентрировать ресурсы на выполнение положений послания президента текущего года, это для нас самый главный приоритет, поскольку в послании содержатся меры по поддержке семей, наиболее нуждающихся категорий наших граждан, целый ряд мер социального характера, они в полном объеме будут обеспечены деньгами", — объяснил он.

Силуанов подчеркнул, что средства на эти приоритетные задачи будут найдены за счет перераспределения "бюджетного пирога".

"Президент сейчас поставил новые цели развития до 2030 года, мы их в правительстве сейчас декомпозируем по нашим инструментам: государственные программы, национальные проекты. На все это требуются ресурсы и эти деньги в первую очередь будут найдены на счет перекомпоновки, перераспределения "бюджетного пирога". Во главу угла ставятся приоритетные задачи, а те ранее принятые решения, от которых можно либо отказаться, либо перенести на более поздние сроки, будут реализовываться во вторую очередь", — подчеркнул министр.