МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Годовая дефляция в 19 странах еврозоны в августе, по окончательной оценке, составила 0,2% против инфляции в июле на уровне 0,4%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, и предварительной оценкой.

Годом ранее, в августе 2019 года, годовая инфляция в еврозоне составляла 1%.

Годовая инфляция в Евросоюзе в августе замедлилась до 0,4% с 0,9% месяцем ранее. Годом ранее показатель находился на уровне 1,4%.

Самая сильная годовая дефляция в отчетном месяце была зафиксирована на Кипре (-2,9%), в Греции (-2,3%) и в Эстонии (-1,3%). Самый высокий индикатор годовой инфляции продемонстрировали Венгрия (4%), Польша (3,7%) и Чехия (3,5%).