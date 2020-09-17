МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Россия вошла в десятку ведущих стран мира с точки зрения улучшения показателей в сфере здоровья и образования за последние десять лет, показал Индекс человеческого капитала (ИЧК)-2020, подготовленный Всемирным банком.

ИЧК впервые был опубликован в 2018 году, он анализирует траекторию развития ребенка, – от рождения до достижения им 18-летнего возраста. Рассматриваются такие критически важные показатели, как вероятность достижения ребенком пятилетнего возраста, ожидаемая продолжительность обучения в начальной и средней школе с поправкой на качество образования, показатели отставания в росте, а также вероятность того, что лица в возрасте 15 лет доживут до 60 лет. В основе ИЧК-2020 лежат данные, полученные до марта текущего года, то есть до пандемии.

"Российская Федерация входит в десятку стран мира, достигших наилучших показателей в части развития человеческого капитала за последние десять лет… Улучшение в России главным образом касается показателей состояния здоровья, что выражается в более высокой доле детей, которые доживут до пятилетнего возраста, и лиц в возрасте 15 лет, которые доживут до 60 лет, а также в снижении показателя низкорослости", — отметили в институте развития.

Среди стран региона Европы и Центральной Азии Россия наряду с Азербайджаном, Албанией, Черногорией и Польшей демонстрирует и самый значительный прирост ожидаемой продолжительности обучения. Главным образом, это объясняется более высокими показателями зачисления в среднюю школу и в систему дошкольного образования. Кроме того, в докладе подчеркивается, что в течение последних 10 лет в России отмечалось снижение смертности среди взрослого населения. "Вместе с тем, абсолютные значения этого показателя в стране по-прежнему высоки, а достигнутый прогресс оказался под угрозой из-за пандемии COVID-19", — отметили в ВБ.

"Человеческий капитал вносит огромный вклад в повышение темпов экономического роста в каждой стране. Обеспечение инвестиций в знания и здоровье, которые люди накапливают в течение своей жизни, — чрезвычайно важная задача для правительств во всем мире. Российская Федерация – среди стран-лидеров в индексе с точки зрения улучшения своих результатов, однако при этом сохраняются нерешенные проблемы, и предстоит сделать еще очень многое, чтобы улучшить абсолютные значения показателей, входящих в ИЧК", – подчеркнул директор и постоянный представитель Всемирного банка в России Рено Селигманн.

Как отмечается, в России наблюдается резкий контраст между показателями, отражающими уровень образования и состояние здоровья: результаты в сфере образования высоки, и лучше, чем во многих странах с более высоким уровнем доходов, а показатели в области здоровья хуже средних по миру, отметили в ВБ.

Среди стран с наилучшими показателями ИЧК оказались Сингапур, Япония, Южная Корея, Канада, Финляндия, Швеция, а также специальные административные районы Китая Гонконг и Макао.