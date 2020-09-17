МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 сентября, уменьшилось по сравнению в пересмотренным показателем предыдущей недели на 33 тысячи, до 860 тысяч заявок, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя на 34 тысячи заявок с первоначального показателя прошлой недели, до 850 тысяч. Первоначальный показатель предыдущей недели был пересмотрен до 893 тысяч с 884 тысяч.