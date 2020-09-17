ЛОНДОН, 17 сен — ПРАЙМ. Апелляционный суд Англии 22-24 сентября рассмотрит жалобу ЦБ Венесуэлы, добивающегося от Банка Англии возврата золотых слитков, сообщили РИА Новости в британской юридической компании Zaiwalla & Co, представляющей интересы Венесуэлы в суде.

"Подтверждено, что Апелляционный суд Англии заслушает апелляцию Центрального банка Венесуэлы со вторника, 22 сентября по четверг, 24 сентября", — сообщили юристы.

Ожидается, что суд рассмотрит "все аспекты противоречивого решения Высокого суда Лондона от 2 июля 2020 года", признавшего законность в споре вокруг золота страны президентства оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, сообщили юристы.

Высокий суд Лондона в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золотых слитков, хранящихся в Великобритании, признал законность президентства оппозиционного лидера Хуана Гуаидо, который незаконно провозгласил себя главой государства. Центробанк Венесуэлы в августе опротестовал решение суда Лондона.

В конце января 2019 года агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что Банк Англии отказал Каракасу в выдаче 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Один неназванный источник сообщил агентству, что решение не выдавать золото было принято после того, как высокопоставленные американские чиновники, в том числе госсекретарь США Майк Помпео и являвшийся тогда советником президента США по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на коллег в Великобритании, чтобы те перекрыли президенту Венесуэлы Николасу Мадуро доступ к его активам за рубежом.

В СМИ появилась информация, что Гуаидо обратился к Терезе Мэй, в то время находящейся на посту премьера Великобритании, с просьбой не возвращать правительству Мадуро золотые слитки.

В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь, Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.