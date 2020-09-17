МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о 15% НДФЛ на доходы, превышающие 5 миллионов рублей в год, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% (сейчас — 13%) для доходов граждан, превышающих 5 миллионов рублей в год. Средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

"Поступившие законопроекты носят бюджетообразующий характер и будут рассмотрены Государственной думой в приоритетном порядке. Одним из законопроектов предлагается установить ставку НДФЛ в 15% на доходы свыше 5 миллионов рублей в год. По инициативе президента Владимира Владимировича Путина средства, которые поступят в бюджет в результате повышения налога, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 миллиардов рублей", — приводятся слова Володина в сообщении пресс-службы Госдумы.

Отмечается, что спикер нижней палаты уже направил в профильный комитет по бюджету и налогам внесенные правительством РФ проекты бюджетообразующих законов.

"Это справедливое решение. Уверен, что общество его поддержит. В том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием", — добавил Володин.