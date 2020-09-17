МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% для доходов граждан, превышающих 5 миллионов рублей в год, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Это приведет к дополнительному поступлению НДФЛ в размере 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда — в 2022 году, 68,5 миллиарда — в 2023 году, средства уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021-2023 годы по госпрограмме "Развитие здравоохранения", отмечает кабмин.

"Данные налоговые поступления будут зачисляться в федеральный бюджет и во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 8 июля 2020 г. № Пр-1081 направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями", — поясняет правительство.

Президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13% до 15% для доходов сверх 5 миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

"Фракция "Справедливая Россия" полностью поддерживает инициативу главы государства о повышении ставки НДФЛ до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 миллионов рублей в год. Мы считаем это решение первым шагом на пути к введению в России прогрессивной шкалы подоходного налога. Мы считаем, что богатые должны отдавать государству больше, чем бедные. Это справедливо и это общемировая практика", — прокомментировал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков.

Он отметил, что стран с плоской шкалой налогообложения в мире осталось совсем немного – в основном это развивающиеся страны Восточной Европы и постсоветского пространства, а в странах Евросоюза действует весьма жесткая прогрессивная шкала. "В новой истории России уже была прогрессивная шкала налогообложения на доходы физлиц в период с 1992 по 2000 год и ставки подоходного налога варьировались от 12% до 60%. Плоскую 13%-ную шкалу ввели в 2001 году, рассчитывая на значительный рост уровня собираемости налогов", — заявил депутат.