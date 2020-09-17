МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ не ожидает существенного ухудшения финансового положения компаний металлургической и химической отраслей от готовящегося роста налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), при этом справедливость налоговой нагрузки повысится, а привлеченные таким образом средства помогут выполнить соцобязательства государства, говорится в сообщении министерства.

Подготовленный законопроект в 3,5 раза повышает налоговую ставку для калийных солей, а также полезных ископаемых, содержащих компоненты с высокой добавленной стоимостью (никель, титан, платиноиды). Предполагается, что эта мера начнет действовать уже с началом будущего года и обеспечит дополнительные бюджетные поступления в 56 миллиардов рублей.

"Мы провели оценку влияния таких предложений на финансовое положение компаний. Снижение рентабельности по чистой прибыли в основном составит не более 2%. С учетом того, что у большинства добывающих компаний рентабельность по чистой прибыли превышает 20%, а в отдельных случаях достигает 50%, существенного ухудшения их финансового положения не произойдет", — дал свой комментарий министр финансов Антон Силуанов по итогам совещания с бизнесом, которое состоялось в четверг.

Также отмечается, что такие корректировки повысят справедливость налоговой нагрузки на компании. "На встрече обсуждалось, что таким образом компании также примут участие в решении общегосударственных задач. Дополнительные средства от введения коэффициента в том числе будут направлены на выполнение социальных обязательств государства в период распространения коронавируса и резкого снижения цен на нефть", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что законопроект уже одобрен правительством и готовится к внесению в Госдуму. "Документ — бюджетообразующий: повышение налоговой ставки учтено в макропрогнозе и проекте бюджета на предстоящую трехлетку и не повлечет макроэкономических изменений", — подчёркивается в сообщении.