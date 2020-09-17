МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует внутренние займы в 2021 году в объеме 3,74 триллиона рублей, говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

В следующем году валовый объем заимствований будет чуть меньше 4 триллионов рублей, говорил в среду министр финансов Антон Силуанов. При этом он отмечал, что если будет лучше конъюнктура, то министерство будет соответственно меньше участвовать на рынке.

В 2022 году планируемые внутренние заимствования РФ составляют 3,12 триллиона рублей, в 2023 году — 3,179 триллиона рублей.

"В 2021 году размещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ, планируется в объеме 3,74 триллиона рублей, в 2022 году — 3,12 триллиона рублей, в 2023 году — 3,179 триллиона рублей", — говорится в записке к проекту бюджета в части источников внутреннего финансирования дефицита федерального бюджета.

Согласно документу, объем бюджетных ассигнований на погашение госбумаг в 2021 году составит 986,175 миллиарда рублей, в 2022 году — 1,06 триллиона рублей, в 2023 году — 772,278 миллиарда.