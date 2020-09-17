УФА, 17 сен — ПРАЙМ. Власти Башкирии подготовили судебный иск с требованием вернуть республике пакет акций Башкирской содовой компании (БСК), заявил журналистам. премьер-министр правительства региона Андрей Назаров.

Владимир Путин ранее раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регион, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Президент поручил правительству совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре — проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовыми активами республики.

После этого в Арбитражный суд Башкирии 31 августа поступил иск от Генпрокуратуры РФ об истребовании имущества из чужого незаконного владения, так как госдоля в башкирских содовых предприятиях была снижена "помимо воли Российской Федерации". Сообщалось, что Арбитражный суд арестовал акции БСК.

"Подготовлен иск в качестве третьей стороны. Иск будет принят судом в ближайшее время, там свои процессуальные нюансы, но никаких других вариантов и подходов нет, то есть в этом направлении все будет двигаться. Мы выставляем в иске самостоятельные требования о том, что контрольный пакет должен был находиться у нас", — заявил премьер-министр журналистам.

Премьер-министр добавил, что арест акций БСК не сказался на республике, это ограничивает только возможность распоряжаться ими, не затрагивая получение дивидендов.

Башкирская содовая компания привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.

Башкирская содовая компания была создана в 2013 году путем объединения двух компаний. В одной из них властям Башкирии принадлежало 62%, а в БСК они получили долю лишь 38% и потеряли контроль над содовой промышленностью республики. По состоянию на 1 августа 2020 года 57,18% акций БСК принадлежало "Башхиму", единственным владельцем которого является кипрская Modisanna, доля госинвесткомпании Башкирии АО "Региональный фонд" составляла 38,28%.