МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре при участии ФСБ и МВД провести проверку, как юрлица и предприниматели соблюдают законы об обращении с опасными отходами, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Генеральной прокуратуре РФ… при участии ФСБ России и МВД России провести проверку соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I категории (оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям применения наилучших доступных технологий), требований законодательства РФ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки будут касаться законодательства о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов производства и потребления I-IV классов опасности, а также об использовании заявленных технологий и оборудования и об обращении с отходами производства и потребления в части, касающейся соблюдения порядка ведения учета и отчетности в данной сфере.

"Провести проверку соблюдения федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов РФ требований законодательства РФ о вовлечении отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья", — добавляется в сообщении.

Президент также поручил до 1 февраля предложить меры по совершенствованию правового регулирования в сфере обращения с отходами производства и потребления. Ответственным назначен генпрокурор РФ Игорь Краснов.