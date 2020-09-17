МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ заложил в проект госбюджета рост поступлений от налога на прибыль компаний в следующем году на 23% по сравнению с текущим, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно документу, за весь 2020 год налог на прибыль компаний принесет бюджету 987,6 миллиарда рублей, а уже в следующем году поступления вырастут примерно на 23% — до 1,218 триллиона.

"В 2021 году по сравнению с уточненной оценкой 2020 года объем поступлений увеличится на 230 217,7 миллиона рублей, или на 23,3%, на фоне восстановления экономики после снижения экономической активности в 2020 году, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции и введением на его фоне ряда ограничительных мер", — поясняется в документе.

Кроме того, такая динамика связана с повышением до 15% налога на дивиденды и проценты, переводимые на счета за рубежом. Так, Минфин в 2021 году ожидает поступления налога на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов после пересмотра налоговых соглашений с другими странами, на уровне 139,7 миллиарда рублей.

В 2022 и 2023 годах, как ожидается, поступления налога на прибыль компаний также будут расти, но более низкими темпами — на 7,5% и 6,5%, до 1,309 триллиона рублей и 1,394 триллиона соответственно.