Добавлены подробности законопроекта (последним абзацем).

МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который, позволит освободить от НДФЛ доходы, возникающие при временном предоставлении жилья и питания медикам и соцработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом гражданам, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ освобождает от обложения НДФЛ доходы в натуральной форме, возникающие при предоставлении во временное пользование жилых помещений и питания работникам медицинских организаций, а также организаций соцобслуживания, которые выполняют свои обязанности в изолированном режиме на период введения ограничительных мероприятий в связи с новой коронавирусной инфекцией, поясняет кабмин.

Законопроект также распространяет беззаявительный порядок предоставления налоговых льгот по имущественным налогам на ветеранов боевых действий. Одновременно устанавливается обязанность Пенсионного фонда РФ сообщать в Федеральную налоговую службу (ФНС) России об относящихся к ветеранам боевых действий, сведения о которых размещены в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.

Также документом вносятся изменения, направленные на снижения финансовой нагрузки на граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций (ЧС). Они освобождаются от уплаты госпошлины за госрегистрацию права собственности на жилые помещения или доли в них, приобретенные физлицами в связи с реализацией мер соцподдержки взамен жилых помещений, утраченных ими из-за ЧС.

Помимо этого, уточняется момент, с которого прекращается начисление транспортного налога в случае уничтожения транспортного средства (в результате аварии, пожара, стихийного бедствия и т.п.). Исчисление налога в отношении них будет прекращаться не с момента снятия их с учета, а с первого числа месяца, в котором транспортное средство было уничтожено.

Также вводится понижающий коэффициент, применяемый при исчислении налога на имущество физлиц в отношении вновь образованных объектов недвижимости. А в перечень периодов, за которые индивидуальные предприниматели не уплачивают за себя страховые взносы, включаются периоды содержания их под стражей и отбывания наказания в местах лишения свободы.