МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Минфин РФ прогнозирует снижение регулярных платежей в госбюджет за добычу полезных ископаемых при выполнении соглашений о разделе продукции (СРП) в будущем году на 6%, а в 2022 и 2023 году ожидает продолжения снижения этих доходов — на 6,8% и на 1,3% за год соответственно, следует из пояснительной записки к проекту бюджета, которая имеется в распоряжении РИА Новости.

В России реализуется три соглашения о разработке месторождений нефти и газа на условиях раздела продукции: "Сахалин-1", "Сахалин-2" и "Харьягинское СРП".

"По сравнению с оценкой поступлений за 2020 год в 2021 году прогнозируется снижение регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти) при выполнении соглашений о разделе продукции (в виде углеводородного сырья) на 6%. В 2022 году и 2023 году по сравнению с предыдущим годом ожидается снижение доходов на 6,8% и на 1,3% соответственно, что обусловлено изменением макроэкономических показателей", — говорится в документе.

Поступление регулярных платежей в федеральный бюджет за добычу полезных ископаемых при выполнении СРП прогнозируется в 2021 году в объеме 29,262 миллиарда рублей, в 2022 году — 27,262 миллиарда, в 2023 году — 26,921 миллиарда.