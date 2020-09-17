МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на совершенствование налогообложения иностранных организаций, следует из базы данных нижней палаты парламента.

В частности, определяется порядок налогообложения доходов иностранных организаций — пайщиков от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, по принадлежащим таким организациям инвестиционным паям пропорционально доле в праве общей собственности на такое имущество. Такой вид дохода приравнивается документом к дивидендам.

Кроме того, в качестве доходов иностранных организаций от источников в РФ предлагается определить доходы от реализации (в том числе погашения) инвестиционных паев закрытых ПИФов, относящихся не только к категориям рентных фондов и фондов недвижимости, а также к категориям комбинированных и иных фондов, более 50% активов которых прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ.

При этом исключаются положения, позволяющие обходить запрет на применение нулевой ставки налога на прибыль организаций в отношении прибыли от реализации акций компаний, активы которых более чем на 50% представлены недвижимостью в РФ. А субъекты РФ наделяются правом устанавливать инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов на научно-исследовательские работы с целью предоставления регионам страны дополнительных возможностей для стимулирования инновационной деятельности.

Уточняются правила применения нулевой ставки налога на прибыль организаций в отношении дивидендов, выплачиваемых российскими организациями иностранным компаниям, фактическое право на которые имеют налоговые резиденты РФ, и правила формирования налоговой базы НКО с учетом проблем распределения ими расходов между уставной и платной деятельностью, а также перечень видов доходов, не подлежащих налогообложению, и порядок расчета показателя, используемого для определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях.

Помимо этого, в целях предоставления права применения нулевой ставки НДС организациям, реализующим иностранным покупателям водные биоресурсы, добытые в исключительной экономической зоне РФ, и произведенные из них товары, а также права на налоговые вычеты, проектом уточняется место их реализации. Территорию РФ предлагается признавать местом реализации таких товаров, если в момент начала отгрузки и транспортировки они находятся в исключительной экономической зоне РФ.