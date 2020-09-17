МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Минфин РФ заложил в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы финансирование мероприятий, направленных на создание к 2023 году заправок сжиженным природным газом (СПГ) по "коридорному" типу, говорится в пояснительной записке к проекту, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

С учетом этих планов ведомство предусмотрело некоторое изменение параметров финансирования мероприятий подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива".

Так, на 2021 год финансирование подпрограммы запланировано в объеме 4,47 миллиарда рублей вместо 4,98 миллиарда, а на 2022 год — в объеме 4,51 миллиарда рублей вместо 4,98 миллиарда. По итогам текущего года этот показатель должен составить 4,72 миллиарда рублей, а на 2023 год планируется на уровне 4,45 миллиарда.

В действующей редакции подпрограммы бюджетное финансирование на 2023 год запланировано в объеме всего 1,8 миллиарда рублей, а на 2024 год — 2,55 миллиарда.

"Изменение параметров финансового обеспечения мероприятий подпрограммы "Развитие рынка газомоторного топлива" обусловлено: по основным мероприятиям "Развитие производственной и заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа" и "Развитие заправочной инфраструктуры компримированного природного газа" — перераспределением бюджетных ассигнований между ними в связи с необходимостью единовременного создания заправочной инфраструктуры сжиженного природного газа к 2023 году по "коридорному типу", — говорится в пояснении.

Весной правительство утвердило программу "Развитие рынка газомоторного топлива", направленную на рост потребления газомоторного топлива, развитие газозаправочной инфраструктуры и увеличение парка техники на природном газе. В ее рамках автовладельцам, решившим переоборудовать свои автомобили под газовое топливо, компенсируются затраты на такое переоборудование. В пилотном режиме она реализуется сейчас и до конца 2024 года в 27 субъектах РФ.