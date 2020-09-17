МОСКВА, 17 сен /ПРАЙМ/. Минфин РФ заложил в проекте федерального бюджета на 2021-2023 годы поступления от налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородного сырья в размере около 992,5 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Так, ННД от добычи углеводородов в 2021 году прогнозируется в объеме 318,33 миллиарда рублей, в 2022 году — 330,04 миллиарда, в 2023 году — 344,08 миллиарда. При этом отмечается, что в связи с предлагаемой ведомством корректировкой в режим НДД в нефтяной отрасли Минфин намерен получить в 2021 году дополнительно около 99,9 миллиарда рублей по сравнению с запланированным ранее показателем.

Кроме того, Минфин отмечает, что поступление дополнительных доходов бюджета ожидается за счет принятия ряда мер, направленных на их мобилизацию в целом в 2021-2023 годах, в том числе и за счет модификации параметров НДД, а также актуализации параметров предоставления льгот нефтегазовому сектору.

Ведомство напоминает, что речь идет об уточнении параметров применения коэффициента, характеризующего период времени, прошедший с даты начала промышленной добычи на участке недр; уточнении параметров индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды; уточнении значения удельных расходов, расчета на газ природный и на газ попутный.

Что касается актуализации параметров льгот для нефтегазовых компаний, то здесь речь идет о корректировке налогового законодательства в отношении налогообложения добычи нефти на выработанных участках недр; предоставлении налоговых вычетов при добыче нефти на Приобском месторождении при превышении цены нефти Urals базовой в бюджете; инвестиционных налоговых вычетах по НДПИ, связанных с созданием внешней инфраструктуры при добыче нефти на Ванкорском месторождении.

Режим НДД заработал с 2019 года, сейчас он распространяется на пять групп участков. Первая и вторая в основном включают в себя месторождения в Восточной Сибири и на Каспии, третья — зрелые месторождения Западной Сибири, четвертая — новые месторождения этого же региона, а пятая — новые месторождения Арктики. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых скважин.