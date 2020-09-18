МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в августе поднялись на 0,2% в годовом выражении, в июле инфляция составляла 0,3%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

В месячном выражении потребительские цены в стране снизились на 0,1%. В июле был зафиксирован рост на 0,2%.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в августе снизились в годовом выражении на 0,4%, что совпало с прогнозами аналитиков. В месячном выражении базовые потребительские цены в августе также снизились на 0,4%.