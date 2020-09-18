МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. В верхней палате парламента России разработали проект закона, который позволит ввести в стране понятие студенческого капитала.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на документ, разработанный замруководителем фракции "Справедливой России" Федотом Тумусовым, для реализации такой идеи нужно ввести особое понятие специального банковского счета.

"При поступлении на имя каждого студента создается специальный банковский счет, куда зачисляется сумма в размере 500 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования, и в размере 250 тысяч рублей для студентов образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования", — говорится в тексте документа.

Добавляется, что лидер "Справедливой России" Сергей Миронов планирует стать соавтором инициативы, а документ в скором времени будет направлен в правительство России на рассмотрение.

Для реализации такого предложения необходимо внести дополнения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" статьей 36.1 "Студенческий капитал".

Право на студкапитал будет у студентов очной формы обучения, которые получают образование этого уровня в первый раз. На такую поддержку смогут рассчитывать выпускники, обучавшиеся как на бесплатной, так и на платной основе.

Предусматривается, что организацию и порядок выплат такого капитала будет определять кабинет министров РФ во главе с премьер-министром страны.