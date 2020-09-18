МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Объем накопленных в России резервов позволяет увеличить траты на помощь гражданам и бизнесу, например, можно расширить программы поддержки бедного населения, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Кудрин прокомментировал прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП

Он отметил, что Фонд национального благосостояния, который является главной "кубышкой" правительства, тратится очень консервативно.

"Например, в августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 млрд руб., а по итогам года… ожидается расходование примерно 350 млрд руб. из этого запаса. Как известно, в кризис 2008–2009 годов было потрачено более половины резервного фонда. Если на 1 января 2009 года фонд составлял более 4 трлн руб., то на 1 января 2010 года там оставалось лишь 1,8 трлн", — написал Кудрин в статье в РБК.

Он напомнил, что объем фонда с начала года значительно увеличился. "Можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса. Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь", — считает глава Счетной палаты.

Объем ФНБ на конец 2019 года составлял 7,8 триллиона рублей. На 1 сентября он достиг 13,257 триллиона рублей, при этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 8,910 триллиона рублей.