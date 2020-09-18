МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Уровень российского госдолга на протяжении многих лет являлся объектом зависти других стран, его планируемый рост в ближайшие три года до 21% ВВП не критичен для экономики, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

На начало 2020 года госдолг РФ составлял 12,3% ВВП. Согласно пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, которая есть в распоряжении РИА Новости, в 2021 году он вырастет до 20,3% ВВП, в 2022 — до 20,8% ВВП, а в 2023 — до 21,3% ВВП.

"Увеличение госдолга в ходе трехлетки до 21% ВВП не является критическим для нашей экономики. После погашения долгов в 2000-е этот показатель на протяжении многих лет находился на исторически низком уровне и являлся объектом зависти правительств других стран. Для того мы и снижали в тучные годы госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом правительства", — написал Кудрин в статье в РБК.