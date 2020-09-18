МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку без изменений на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщает регулятор в пятницу, 18 сентября.

"Совет директоров Банка России 18 сентября 2020 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых", — сообщил ЦБ.

Банк России в июне на фоне низкой экономической активности и замедляющейся инфляции впервые с 2015 года уменьшил ставку сразу на 1 процентный пункт — до 4,5% годовых. В июле регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики, понизив ставку еще на 0,25 процентного пункта — до исторического минимума в 4,25%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда отмечала, что ЦБ по-прежнему видит потенциал смягчения политики, однако в его текущем цикле вышел на "финишную прямую". Зампред регулятора Алексей Заботкин на прошлой неделе говорил, что на заседании 18 сентября будут оцениваться не только целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки, но также сроки и необходимость использования потенциала для смягчения.

Опрошенные РИА Новости аналитики ожидали, что на фоне нормализации ситуации в экономике ЦБ возьмет паузу в цикле снижения ставки, сохранив ее на уровне 4,25% годовых. В пользу этого, по их мнению, говорили не только более уверенное восстановление деловой активности, но и неопределенность в отношении второй волны коронавируса, а также ряд инфляционных факторов, в том числе недавнее ослабление рубля и возросшие санкционные риски.