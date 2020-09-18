МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Экономическая активность в РФ после смягчения ограничительных мер по коронавирусу восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось, говорится в пресс-релизе Банка России по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

"Во втором квартале ВВП сократился на 8% в годовом сопоставлении, что несколько меньше, чем предполагалось ранее. После смягчения ограничительных мер экономическая активность восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось", — сказано в заявлении регулятора.

Оживление наиболее выражено в секторах, ориентированных на внутренний потребительский спрос, в то же время слабый внешний спрос остается фактором, сдерживающим экономическую динамику, отмечает ЦБ.

"После того как первый этап восстановительного роста будет исчерпан, повышение экономической активности продолжится более плавными темпами. На траекторию экономического роста значимое влияние будут оказывать предстоящая бюджетная консолидация, развитие ситуации с пандемией коронавируса в России и в мире, а также характер восстановления частного спроса в условиях возможного изменения поведения населения и бизнеса. Реализованное снижение ключевой ставки продолжит оказывать поддержку экономике как в текущем, так и в следующем году", — заявил регулятор.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на исторически минимальном уровне 4,25% годовых.