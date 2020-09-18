МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. По крайней мере пять лет необходимо мировой экономике для того, чтобы полностью восстановиться после пандемии коронавируса.

Такой прогноз дал главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт, сообщает агентство Reuters.

По мнению эксперта, рецессия, вызванная пандемией,в каких-то странах продлится дольше, в каких-то — наоборот, закончится быстрее.

Это только усугубит неравенство, которое существует между странами.

Беднейшие государства пострадают от кризиса сильнее. Им на полное восстановление понадобятся долгие годы, не менее пяти лет, прогнозирует Рейнхарт.

Эксперт добавил, что впервые за двадцать последних лет уровень бедности в мире вырастет. Это произойдет на фоне кризиса.

Ожидается, что суммарный ущерб мировой экономике составит $7 триллионов к концу 2021. Такие расчеты сделали в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Здесь допускают, что снижение мирового ВВП в текущем 2020 году составит 4,5%, а не 6%, как прогнозировалось ранее.