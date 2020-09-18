МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Банк России по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки, следует из заявления главы регулятора Эльвиры Набиуллиной.

"В базовом прогнозе мы все еще видим пространство для смягчения денежно-кредитной политики", — сказала она в ходе онлайн-конференции.

При этом регулятор в своем релизе сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на ближайших заседаниях.

"Основной путь смягчения денежно-кредитной политики уже пройден. С июня 2019 года ключевая ставка снизилась на 350 базисных пунктов, из них на 200 базисных пунктов в текущем году, до исторически минимального уровня. Мы по-прежнему видим некоторое пространство для снижения ключевой ставки, но будем оценивать сроки и необходимость использования этого пространства", — сказала она.

ЦБ РФ в пятницу по итогам заседания совета директоров ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ

Банк России обеспокоен тем, что инфляционные ожидания могут закрепиться на повышенном уровне и усложнить стабилизацию инфляции вблизи 4%, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что в августе Банк России смог вернуться к регулярным опросам и появилась возможность сравнить новые данные с теми, что были до пандемии.

"Конечно, инфляционные ожидания населения повысились примерно на 1% по сравнению с мартом. Но должна отметить, что их реакция на кардинальное изменения ситуации в текущем году оказалась гораздо слабее, чем это было ранее. Это отражает и их большую заякоренность благодаря сохранению инфляции на исторически низких уровнях последние годы", — отметила Набиуллина.

"Подчеркну, что это большая заякоренность инфляционных ожиданий позволила нам перейти к мягкой денежно-кредитной политике, значительно снизить ключевую ставку, действовать контрциклически. Что нас, тем не менее, беспокоит в росте инфляционных ожиданий? То что они могут вновь задержаться на повышенном уровне, и это в дальнейшем затруднит устойчивое закрепление инфляции вблизи 4%, ограничит гибкость денежно-кредитной политики", — сказала она.

МАКРОПРОГНОЗ РЕГУЛЯТОРА

Банк России уточнит макроэкономический прогноз по итогам заседания совета директоров в октябре, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"На каком уровне будет складываться наш экономический потенциал после пандемии, как быстро экономика к нему будет возвращаться, имеет принципиальное значение и для нашего макроэкономического прогноза, и для денежно-кредитной политики. Как вы знаете, именно эта неопределенность действия факторов, как со стороны спроса, так и со стороны предложения, является ключевой развилкой в наших прогнозных сценариях. Они представлены в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики, опубликованных на прошлой неделе", — сказала она в ходе пресс-конференции в пятницу.

"Мы уточним прогнозные расчеты по итогам заседания совета директоров в октябре, но подходы к набору сценариев, к прогнозным развилкам в сценариях останутся такими же", — добавила она.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ДИАПАЗОН

ЦБ РФ придется возвращаться в нейтральный диапазон денежно-кредитной политики, но пока такой шаг преждевременный, заявила Набиуллина.

"Мы проводим сейчас мягкую денежно-кредитную политику, наша ставка ниже диапазона нейтральной ставки, который мы оцениваем в 5-6%, и мы видим, что когда-то нам придется возвращаться в нейтральный диапазон. Пока мы видим, что это будет происходить во второй половине трехлетнего прогнозного периода. Когда это будет происходить, каким темпом — это будет зависеть от развития ситуации и пока об этом говорить абсолютно преждевременно, потому что пока мы видим еще пространство для снижения ключевой ставки", — сказала Набиуллина.

ТРАЕКТОРИЯ СТАВКИ

ЦБ РФ начнет публиковать прогноз по траектории ключевой ставки, скорее всего, в следующем году, сказала Набиуллина.

"Мы приняли принципиальное решение, что мы будем публиковать траекторию ставок. Сейчас идут дискуссии по поводу того, в каком виде их публиковать… Здесь есть плюсы и минусы, но как только мы закончим эти дискуссии, мы начнем публиковать. Вряд ли это будет в этом году, скорее, в следующем году. Мы начнем публиковать, когда действительно сможем оценить, что мы готовы, но принципиальное решение принято", — сказала Набиуллина.

По ее словам, такое решение было принято для большей предсказуемости ЦБ. "Как мы видим с вами, ситуация может быстро меняться, могут быть разные факторы, которые будут отклонять траекторию денежно-кредитной политики от того, что виделось какое-то время назад. Но мы сейчас видим, что рынок все более правильно воспринимает нашу коммуникацию, и риски восприятия этого, как обязательства, уменьшились, поэтому мы приняли решение начать публиковать эти ставки", — объяснила глава ЦБ.

ПРОГРАММА QE

Банк России не будет запускать программу "количественного смягчения" (QE), заявила также Набиуллина.

"Нет, не может", — сказала она, отвечая на вопрос, может ли ЦБ РФ запустить программу QE, что стимулирует спрос на ОФЗ.

Реализация программ "количественного смягчения" может привести к долгосрочным негативным последствиям для экономики, в том числе ужесточению денежно-кредитной политики, говорила Набиуллина на прошлой неделе.

Программы "количественного смягчения" являются инструментом кредитно-денежной политики, когда Центральный банк, не имеющий возможность использовать традиционные инструменты, для стимулирования экономики проводит выкуп финансовых активов.