ДИАЛОГ ПРЕЗИДЕНТОВ

В понедельник состоялся первый после президентских выборов зарубежный визит президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он посетил Россию и провел в Сочи переговоры в режиме один на один с российским лидером Владимиром Путиным. Главным итогом встречи стало подтверждение, что Россия выдаст Белоруссии кредит на 1,5 млрд долларов. Выплаты будут производиться по частям – в этом и в следующем году. Часть средств пойдёт на рефинансирование прежних долгов, часть — новые средства, которые могут быть направлены на поддержку белорусской экономики. В Кремле позже разъяснили, что эти деньги нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела республики, также как и говорить о возможном повторении в Минске сценария с кредитом Украине, поскольку деньги предоставляются не президенту Лукашенко, а братской стране. Не только нефть. Минфин рассказал, кто будет пополнять бюджет России

В ходе встречи президенты также обсудили торгово-экономическую кооперацию. Однако говорить о создании совместных предприятий РФ и Белоруссии преждевременно, подписание документов также не самоцель, главное увеличить товарооборот, считают в Кремле. Кроме того, главы государств дадут поручения по возобновлению транспортного сообщения между странами. Обсуждались и вопросы поставок энергоносителей, но более предметно эта тема будет затронута на уровне правительств и министров. По словам главы Минэнерго Александра Новака, речь пойдет о поставках вплоть до 2025 года.

ОПЕК+ НАКАЖЕТ "ДВОЕЧНИКОВ"

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания в четверг рекомендовал продлить срок компенсаций невыполнения условий соглашения для его "двоечников" до конца года, весь альянс должен это вскоре одобрить. По данным на сегодняшний день, отстающие должны компенсировать около 2,4 миллиона баррелей в сутки перепроизводства с мая по август добычи нефти. Ранее срок пересдачи "неудов" для стран, допустивших излишнюю добычу, был назначен на конец сентября. В целом, по итогам первого месяца второй фазы сделки ОПЕК+ альянс сохранил высокую приверженность сделке. Общее выполнение обязательств странами составило 101%, и конкретно Россией — 98%. ОПЕК+ продлит "двоечникам" срок компенсации перепроизводства до конца года

По словам главы Новака, мировой спрос на нефть уже восстановился до 93% от докризисного уровня в примерно 100 миллионов баррелей в сутки, а излишки коммерческих запасов сокращаются второй месяц подряд. В полном же объеме спрос на нефть может восстановиться во втором квартале 2021 года. Однако Новак предупредил, что спрос на нефть сейчас восстанавливается медленно, и за этой тенденцией альянс должен следить. В свою очередь, комитет по итогам заседания также рекомендовал учитывать этот момент и сложность текущей ситуации в мировой экономике, а потому быть готовым ОПЕК+ к принятию дополнительных мер при необходимости. Следующая встреча техкомитета ОПЕК+ в режиме видеоконференции состоится 15 октября, а министерского мониторингового комитета альянса — 19 октября.

ЦБ СОХРАНИЛ СТАВКУ

Совет директоров Банка России в пятницу принял решение сохранить ключевую ставку на текущем уровне — 4,25%. Главными причинами такого решения выступила ускоряющаяся инфляция и напряженная геополитическая обстановка. До этого регулятор трижды снижал ставку — на 0,5 п.п. в апреле, на 1 п.п. в июне и 0,25 п.п. в июле. Нынешний уровень в 4,25% является историческим минимумом. Аналитики назвали такое решение вполне ожидаемым для рынка. ЦБ по-прежнему видит пространство для снижения ключевой ставки

Действие краткосрочных проинфляционных факторов усилилось, но на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, отметил ЦБ. Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем. Российский рынок акций нейтрально отреагировал на решение Банка России и продолжил снижаться по индексу Мосбиржи прежними темпами.

НОВЫЙ ПРОГНОЗ ПО ЭКОНОМИКЕ

В обновленном на этой неделе макропрогнозе Минэкономразвития улучшило ожидания по спаду ВВП РФ в 2020 году до 3,9% с 4,8%. В 2021 году министерство прогнозирует рост экономики на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%. Также министерство улучшило прогноз средней цены нефти Urals в 2020 году до 41,8 доллара с 39,9 доллара за баррель. Затем цены будут расти до 45,3 доллара за баррель в 2021 году, 46,6 доллара в 2022 году и 47,5 доллара в 2023 году. При этом восстановление спроса будет постепенным из-за коронавируса. Добыча нефти в РФ в 2020 году также просядет более чем на 50 миллионов тонн к 2019 году и вернется к этим уровням к 2022 году.

Существенных рисков по инфляции не ожидается – в текущем году она составит 3,8%, а затем будет находиться в районе 4%. Многое будет зависеть от политики Банка России, который, как ожидается, в 2021 году может начать новый цикл повышения ставок. Что касается рубля, который продолжает снижение к новым психологическим минимумам, то он несколько недооценен, считают в Минэкономразвития. Инвесторы в настоящий момент слишком опасаются геополитических рисков, но к концу этого — началу следующего года министерство ожидает возвращения курса рубля к фундаментально обоснованному уровню. Инвестиционный спрос также восстановится не быстро – к докризисным показателям он вернется не ранее 2022 года.

IPO "СОВКОМФЛОТА"

"Совкомфлот" планирует выйти на IPO не менее чем на 500 млн долларов — это первичное размещение акций на Московской бирже может стать первой крупной приватизационной сделкой с конца 2016 года и первым выходом госкомпании на биржу с 2013 года, когда первичное размещение акций проводила алмазодобывающая "Алроса". Для размещения на Мосбирже будет произведена дополнительная эмиссия акций "Совкомфлота". Оценка компании и размер пакета, который будет выставлен на продажу, пока не раскрываются, но после IPO государство сохранит статус мажоритарного акционера компании. По данным СМИ, организаторы размещения — российский ВТБ и американский BofA Securities — оценили 100% "Совкомфлота" в 4-5 миллиардов и 2,7-4,8 миллиардов долларов соответственно. Таким образом, для привлечения 500 миллионов долларов компании придется продать от 10% до 18,5% от увеличенного капитала. IPO "Совкомфлота" завершится в октябре

Сообщается, что средства от IPO "Совкомфлот" планирует направить на общекорпоративные нужды, в том числе, на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки. Генеральный директор "Совкомфлота" Игорь Тонковидов назвал предстоящее размещение акций открытием новой главы в истории компании. По его словам, проведение IPO позволит компании укрепить позицию мирового лидера в области морской транспортировки углеводородов. Показатель ожидаемой основной прибыли EBITDA "Совкомфлота" за 12 месяцев, закончившихся 30 июня, составил 1,03 миллиарда долларов.

ЭПОХА АБЭ ЗАВЕРШИЛАСЬ

Впервые почти за восемь лет в Японии избран новый премьер-министр. Им стал Ёсихидэ Суга. Он же был избран лидером правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Бывший премьер Синдзо Абэ ранее неожиданно заявил об отставке по состоянию здоровья. Тогда же он назвал Сугу своим преемником. Это помогло последнему заручиться поддержкой ЛДП, с большим отрывом опередив при голосовании других кандидатов. Состав кабинета министров, сформированного Сугой, отражает его стремление сохранять последовательность в политике: 11 из 19 министров, входивших в состав кабинета Абэ, останутся в новом составе на прежних или других должностях.

Теперь новому премьеру предстоит назначить дату всеобщих выборов, которые могут быть проведены в любое время вплоть до конца октября следующего года. Он может предпочесть назначить их на ближайшее время, чтобы сразу укрепить свой мандат на лидерство, либо отложить выборы на более поздний срок. По мнению экспертов, смена власти может ознаменовать начало периода политической неопределенности в Японии. На это наложится пандемия коронавируса, преодоление проблем, создаваемых ростом напряженности в отношениях между Китаем и США, а также подготовка к Олимпийским играм, которые должны пройти в Токио в следующем году.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ APPLE БЕЗ IPRONE

Впервые за 8 лет компания Apple на традиционной осенней презентации своих гаджетов не представила новую линейку iPhone. На этот раз компания сконцентрировала внимание своих поклонников на двух других продуктах — Apple Watch и iPad. Часы стали основной темой презентации. Новые Apple Watch Series 6 получили функцию контроля уровня кислорода в крови пользователя и продолжительности сна, также они могут считать секунды, необходимые для качественного мытья рук. Новинка станет "самой цветной" и яркой за свою историю. Кроме того, новое поколение часов будет на 20% мощнее, чем предшествующая модель.

Что касается презентации нового поколения iPhone, то она тоже состоится, но немного позже. Еще в конце июля сообщалось, что в этом году представление новинки будет отложено на несколько недель. Вероятно, задержка вызвана сложностями с поставками на фоне пандемии коронавируса. Эксперты отрасли полагают, что знакомство с iPhone 12 скорее всего произойдет в октябре, ближе к дате начала продаж новой линейки. Накануне презентации специализированные издания писали, что в этом году Apple представит четыре модели смартфона: iPhone 12 с диагональю 5,4 дюйма и 6,1 дюйма, а также две более дорогие модели iPhone 12 Pro с экраном в 6,1 и 6,7 дюйма.