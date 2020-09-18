МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. ЦБ ожидает спада ВВП РФ в 2020 году ближе к 4,5% при прогнозном диапазоне 4,5-5,5%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Что касается нашего прогноза по ВВП, действующий прогноз у нас июльский, в октябре мы его, действительно, будем пересматривать, наш прогноз — 4,5-5,5%. Но сейчас такая предварительная оценка, исходя из того, как развивается ситуация, как быстро восстанавливается экономика, мы, скорее, видим, что ситуация будет развиваться чуть лучше, и прогноз по ВВП будет ближе к верхней границе, к 4,5%", — сказала она.

ЦБ в конце июля сузил прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 4,5-5,5% с прежних 4-6%.

ЦБ РФ не закладывает в свой базовый макроэкономический сценарий "вторую волну" коронавируса, а в рисковом — учитывает ее, но ожидая меньших ограничений, чем были при "первой волне", заявила Набиуллина.

"В базовом сценарии у нас ухудшения ситуации нет второй волны, но, безусловно, мы должны быть готовы к разному развитию ситуации, к неблагоприятному тоже. Поэтому мы специально достаточно подробно разрабатывали рисковый сценарий, где такая возможность вероятна… будет зависеть от сочетаний разных факторов… кстати, даже если такое будет, мы не видим, что будут такого же уровня жесткости, ограничения — скорее всего, они будут меньше", — сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров в пятницу.

Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку на исторически минимальном уровне 4,25% годовых.