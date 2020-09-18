МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ в августе не изменились пятый месяц подряд и на 1 сентября 2020 года составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), свидетельствуют материалы Банка России.

При этом, стоимость золота в резервах за август выросла на 0,18% — до 144,588 миллиарда долларов на 1 сентября 2020 года с 144,322 миллиарда долларов на 1 августа. При этом доля золота в международных резервах сократилась до 24,32% с рекордных 24,39%.

Банк России 30 марта сообщил, что приостанавливает с 1 апреля покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указал регулятор. В течение первого квартала 2020 года регулятор закупил в золотовалютные резервы 27,982 тонны монетарного золота.

Банк России в течение 2019 года, также, как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 млн унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).