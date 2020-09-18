МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Автомобиль с россиянином за рулем в пятницу вечером врезался в ограждение резиденции посла США в Москве (Спасо-Хаус), виновник инцидента был задержан, никто не пострадал, заявили в американской дипмиссии.

"Примерно в 16:20 гражданин России на автомобиле врезался в периметр Спасо-Хауса, резиденции посла США в Москве. Его задержали сотрудники посольства и передали официальным лицам. Посла (Джона) Салливана в то время не было дома, и никто не пострадал",- говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.