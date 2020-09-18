МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года выросла до 13,5% против 12,7% годом ранее, сообщил в пятницу Росстат.

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума во втором квартале 2020 года, по предварительным данным, составила 19,9 миллиона человек или 13,5% населения, следует из данных Росстата. Во втором квартале 2019 года доля россиян, проживающих за чертой бедности, составляла 18,6 миллиона человек или 12,7%.

В первом полугодии текущего года численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 19,4 миллиона человек (13,2% от общей численности населения).

Величина прожиточного минимума за второй квартал 2020 года в расчете на душу населения составила 11 468 рубля, в том числе среди трудоспособного населения — 12 392 рубля, среди пенсионеров — 9 422 рубля, среди детей — 11 423 рубль. При этом стоимость минимального набора продуктов питания в потребительской корзине по состоянию на второй квартал 2020 года составила 5 398 рубля.

Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента России Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году: снижение уровня бедности в два раза по сравнению с данными 2017 года. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 13,2% населения страны (19,4 миллиона человек).