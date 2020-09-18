МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Общая безработица в России в августе выросла до 6,4% с 6,3% в июле, при этом число официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, составило 3,6 миллиона человек, следует из данных оперативного доклада Росстата.

Безработица превысила 6% в 2020 году в мае, до этого последний раз безработица в РФ на данном уровне была зарегистрирована весной 2016 года. В целом уровень безработицы в России не превышал отметки 5% с февраля 2018 года, а в августе 2019 года и вовсе был достигнут исторический минимум — 4,3%.

"В августе 2020 года, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 4,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше, или 6,4% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда)", — говорится в документе. При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по предварительным данным Роструда, 3,6 миллиона человек, в том числе 3,4 миллиона человек получали пособие по безработице.

Общая численность безработных в августе по сравнению с июлем текущего года выросла на 77 тысяч человек или на 1,6%; по сравнению с августом 2019 года — на 47,6%. В то же время количество официально зарегистрированных безработных за месяц увеличилось на 333 тысячи человек, или на 10,1%; по сравнению с августом прошлого года — в 5,1 раза (с 712 тысяч человек).

Официальная безработица в России начала резко расти в апреле на фоне ситуации с коронавирусом, и эта тенденция продолжается до сих пор. Министр экономического развития Максим Решетников, представляя в среду на заседании правительства обновленный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы, отметил, что ситуация на рынке труда остается непростой, но будет улучшаться. В текущем году министерство прогнозирует безработицу на уровне 5,7% (в среднем за год), в следующем — 5,2%, при этом к концу года безработица опустится чуть ниже 5%.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию МОТ, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.