МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Рост реальных зарплат в России в июле 2020 года ускорился до 2,3% в годовом выражении с июньских 0,6%, следует из материалов Росстата.

Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

По сравнению с июнем текущего года реальные зарплаты в РФ в июле снизились на 4,9%. В январе-июле 2020 года реальные заработные платы выросли на 2,9% год к году.

"Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2020 года составила 49 844 рубля и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,7% (в январе-июле 2020 года — на 5,8%)", — говорится также в документе.

По сравнению с предыдущим месяцем среднемесячная начисленная заработная плата снизилась на 4,6%.

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных зарплат в России по итогам 2020 года на 1,5%.